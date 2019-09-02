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رقم الخبر: 262593 تاريخ النشر: أيلول 01, 2019 الوقت: 15:46 الاقسام: منوعات  
قطة تسافر حول العالم!

قطة تسافر حول العالم!

نشر الرجل الذي يظهر في المقطع صورا لقطة صغيرة صادفها في طريق سفره حيث كان ينوي أن يجوب العالم بدراجته الهوائية.

في الطريق شاهد القطة جائعة وتحتاج لمساعدة، يترك لها القليل من الطعام ويعود لإكمال طريقه. لكنه يفاجئ بأن القطة تتابعه أينما يذهب لذا يقرر أن يصحبها في رحلته حول العالم وفعلا نشاهد في اللقطات التي نشرها المغامر أن القطة موجودة معه في أكثر من مكان حول العالم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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