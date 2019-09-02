نشر الرجل الذي يظهر في المقطع صورا لقطة صغيرة صادفها في طريق سفره حيث كان ينوي أن يجوب العالم بدراجته الهوائية.

في الطريق شاهد القطة جائعة وتحتاج لمساعدة، يترك لها القليل من الطعام ويعود لإكمال طريقه. لكنه يفاجئ بأن القطة تتابعه أينما يذهب لذا يقرر أن يصحبها في رحلته حول العالم وفعلا نشاهد في اللقطات التي نشرها المغامر أن القطة موجودة معه في أكثر من مكان حول العالم.