أعرب الرئيس الايراني حسن روحاني عن أمله بتوطيد العلاقات بين طهران وكوالالمبور في برقيتين منفصلتين وجههما الى الملك الماليزي ورئيس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني في هذا البلد.

وفي برقية وجهها روحاني الى السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، أعرب عن أمله بتوطيد العلاقات بين البلدين ومواصلة وتعزيز السلام والاستقرار المستدام على الصعيد العالمي لاسيما في العالم الاسلامي في ظل إرادة المسؤولين في كلا البلدين.

وفي برقية أخرى وجهها روحاني، الى رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، أعرب فيها عن أمله بتمتين الاواصر الثنائية لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية بما يصب في مصلحة الشعبين الايراني والماليزي.

ودعا الله بالرفاهية والسعادة للشعب الماليزي.