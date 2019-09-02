يطل السيد "عبدالملك بدرالدين الحوثي" الساعة 4:30 عصر اليوم الأحد في كلمة متلفزة بمناسبة الهجرة النبوية على صاحبها وآله الصلاة والسلام.

ومن المتوقع أن يتناول السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في الكلمة الدروس والعبر التي يجب أن تستقيها الأمة من هجرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومواجهة المستكبرين.

وسيتطرق السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي خلال الكلمة لآخر المستجدات الميدانية والسياسية في ظل ما يواجهه اليمن من عدوان سعودي أمريكي للعام الخامس على التوالي.