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رقم الخبر: 262591 تاريخ النشر: أيلول 01, 2019 الوقت: 15:25 الاقسام: عربيات  
كلمة للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي يلقيها اليوم

كلمة للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي يلقيها اليوم

يطل السيد "عبدالملك بدرالدين الحوثي" الساعة 4:30 عصر اليوم الأحد في كلمة متلفزة بمناسبة الهجرة النبوية على صاحبها وآله الصلاة والسلام.

ومن المتوقع أن يتناول السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في الكلمة الدروس والعبر التي يجب أن تستقيها الأمة من هجرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومواجهة المستكبرين.

وسيتطرق السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي خلال الكلمة لآخر المستجدات الميدانية والسياسية في ظل ما يواجهه اليمن من عدوان سعودي أمريكي للعام الخامس على التوالي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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