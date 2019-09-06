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رقم الخبر: 262575 تاريخ النشر: أيلول 01, 2019 الوقت: 15:25 الاقسام: ثقافة وفن  
بدء أعمال مركز دعم الطلبة في جامعة خوارزمي

بدء أعمال مركز دعم الطلبة في جامعة خوارزمي

أعلن المدير العام للجنة الامام الخميني(رض) للاغاثة في محافظة البرز/ غرب طهران/ محمد محمدي فرد عن بدء أعمال مركز لجمع التبرعات ودعم الطلبة في جامعة خوارزمي بمدينة كرج الايرانية.

وقال محمدي فرد، في تصريح أدلى به خلال مراسم بدء أعمال المركز المذكور، إن فتح مراكز لجمع التبرعات لاسيما في المؤسسات والدوائر العامة في المحافظة والتي تستطيع اجتذاب المتبرعين والخيرين يتم متابعته بجد.

واضاف: إن مركز التبرعات التابع لجامعة خوارزمي بدأ أعماله بهدف توجيه إمكانات الخيرين نحو سد حاجات الطلبة الجامعيين الفقراء لاسيما في شؤون تسهيل الزواج وتوظيف طاقات الشركات الناشئة.

واشار الى ضرورة توظيف طاقات المتبرعين في مختلف شرائح المجتمع، موضحاً: أن دعم الفقراء المعتمدين على مساعدات لجنة الامام الخميني(رض) للاغاثة وغيرهم في محافظة البرز لاسيما في مجالات الالبسة واثاث الزواج والخدمات الثقافية والتعليمية وإطعام المعوزين والعمل على سد حاجات المرضى من أهم المهام التي تقوم بها هذه المراكز.

ولفت محمدي فرد الى أن أكثر من 30 بالمئة من المساعدات التي تقدم الى المعوزين في لجنة الامام الخميني(رض) للاغاثة في محافظة البرز يتم اجتذابها من المتبرعين في المحافظة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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