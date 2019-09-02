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رقم الخبر: 262569 تاريخ النشر: أيلول 01, 2019 الوقت: 15:28 الاقسام: ثقافة وفن  
إستبدال رايات مرقد الإمام علي والإمام الحسين وأخيه العباس "عليهما السلام"

إستبدال رايات مرقد الإمام علي والإمام الحسين وأخيه العباس "عليهما السلام"

أقامت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة في النجف الاشرف، المراسم الرسمية لرفع راية الحزن والعزاء لشهر محرم الحرام ذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين(ع).
بحضور الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة المهندس يوسف مهدي الشيخ راضي ونائبه رضوان صاحب رضا وأعضاء مجلس إدارة العتبة المقدسة وممثلي مراجع الدين العظام، ومحافظ النجف الأشرف السيد لؤي الياسري، وقائد شرطة النجف العميد فائق الفتلاوي، ونخبة من المسؤولين وقادة الأجهزة الأمنية ، والشخصيات الرسمية، والاجتماعية وطلبة وأساتذة الحوزة العلمية المباركة ومسؤولي الأقسام والمنتسبين العاملين وجمع غفير من الزائرين والزائرات.
من جهة اخرى، أقيمت مساء السبت (29 ذي الحجّة 1440هـ) الموافق لـ(31 آب 2019م)، بعد صلاتَيْ العشاءين، مراسم استبدال رايتَيْ قبّتي حرم أبي عبدالله الحسين وأخيه أبي الفضل العبّاس عليهما السلام إيذانا بحلول شهر المحرم الحرام.

الرايتان استبدلتا من اللّون الأحمر إلى الّلون الأسود، إيذاناً ببدء شهر المحرّم الحرام (1441هـ)، وذلك للسنة الخامسة عشرة على التوالي وبحضور جمعٍ غفير من الزائرين الذين وفدوا لهذه البقاع الطاهرة، والذين امتلأ بهم المرقدان الطاهران وساحة ما بين الحرمين الشريفين والمناطق المجاورة لهما.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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