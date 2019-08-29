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رقم الخبر: 262287 تاريخ النشر: آب 29, 2019 الوقت: 16:57 الاقسام: اقتصاد  
وزير النفط: طاقة ايران الانتاجية من البتروكيمياويات ستبلغ 100 مليون طن بعد عامين

وزير النفط: طاقة ايران الانتاجية من البتروكيمياويات ستبلغ 100 مليون طن بعد عامين

اكد وزير النفط الايراني بيجن زنكنة امكانية تحقيق شعار عدم بيع المواد الخام في الصناعة البترروكيمياوية، لافتا الى ان طاقة ايران الانتاجية من البتروكيمياويات سترتفع الى 100 مليون طن بعد عامين.

وفي تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني مساء الاربعاء قال زنكنة، ان طاقة ايران الانتاجية التي كانت 56 مليون طن في العام 2013 سترتفع الى 100 مليون طن في العام 2021 .
واضاف، ان قيمة منتوجات البلاد من البتروكيمياويات ستبلغ 36 مليار دولار في العام 2021 ، والذي نطلق عليه القفزة الثانية في صناعة البتروكيمياويات.
وتابع وزير النفط، انه في وفي اطار القفزة الثالثة سيصل حجم انتاج البتروكيمياويات في البلاد الى 150 مليون طن.
وامتنع وزير النفط عن ذكر ارقام صادرات النفط والبتروكيمياويات الايرانية كي لا تستغل من قبل البعض واضاف، ان سوق النفط يواجه زيادة في العرض بسبب ارتفاع انتاج "شل اويل" من قبل اميركا.
واضاف، انه خلال الاجتماع الاخير لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" والذي عقد للبحث في ميثاق التعاون بين الدول الاعضاء في المنظمة وغير الاعضاء فيها، تم الاخذ بنظر الاعتبار جميع مطالبنا.
واوضح بانه سيتم البت خلال الاسبوع القادم بمشروع التكرير الشامل "سيراف" (مصافي المكثفات الغازية) المؤكد عليه من قبل رئيس الجمهورية وقال، ان حاجة المشروع من العملة الوطنية تبلغ 23 تريليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي) سيتم توفيره عن طريق البورصة والاوراق المالية.

 
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