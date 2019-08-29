واضاف غلامي اليوم الخميس خلال تفقده معرض للمنجزات العلمية والتحقيقية لجامعة زنجان ان ايران تحتل المركز الخامس عشر عالميا في انتاج العلوم وهذا دليل على قدرتها ومكانتها العلمية.

وقال غلامي إنه بعد الثورة، نجحت جامعات البلاد في اجتياز ثلاث دورات؛ بدأت الفترة الأولى في العقد الثمانين بتدريب الموارد البشرية، وفي العقد الثالث من الثورة، تمكنت الجامعات من اتخاذ الخطوة الثانية والارتقاء بمرتبة الأبحاث الإيرانية على المستوى الدولي، وفي العقد الرابع من الثورة، وفي الخطوة الثالثة، يجري إنشاء جامعات ريادة الأعمال، كما تنشط واحات العلوم والتكنولوجيا.

واعلن وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الايراني عن وجود 43 واحات للعلم والتكنولوجيا تدعم خمسة الاف شركة قائمة على المعرفة التي وفرت 43 الف فرصة عمل مستدامة في ايران.