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رقم الخبر: 262285 تاريخ النشر: آب 29, 2019 الوقت: 16:50 الاقسام: محليات  
أستراليا تعين سفيراً جديداً لها في طهران

أستراليا تعين سفيراً جديداً لها في طهران

اعلنت وزارة الخارجية الاسترالية عن تعيين "ليندال ساكس"، سفيرة لها في طهران، والتي سبق لها تمثيل بلادها في لبنان والعراق.

وبحسب وسائل اعلام استرالية فان " ساكس" ستحل مكان السفير الحالي "يان بيكز".
يأتي ذلك في الوقت الذي انضمت استراليا الى التحالف البحري الذي تقوده اميركا في الخليج الفارسي بذريعة ما تسمیه مواجهة "التهديد الايراني" ، حيث تقول استراليا إن انضمامها للتحالف يهدف لايجاد الاستقرار في الخليج الفارسي ومضيق هرمز ولا تسعى لتوتير العلاقات مع طهران.

 
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