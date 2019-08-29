اعلنت وزارة الخارجية الاسترالية عن تعيين "ليندال ساكس"، سفيرة لها في طهران، والتي سبق لها تمثيل بلادها في لبنان والعراق.

وبحسب وسائل اعلام استرالية فان " ساكس" ستحل مكان السفير الحالي "يان بيكز".

يأتي ذلك في الوقت الذي انضمت استراليا الى التحالف البحري الذي تقوده اميركا في الخليج الفارسي بذريعة ما تسمیه مواجهة "التهديد الايراني" ، حيث تقول استراليا إن انضمامها للتحالف يهدف لايجاد الاستقرار في الخليج الفارسي ومضيق هرمز ولا تسعى لتوتير العلاقات مع طهران.