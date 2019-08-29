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رقم الخبر: 262284 تاريخ النشر: آب 29, 2019 الوقت: 16:45 الاقسام: محليات  
موسوي: مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات محفزة للارهاب الاقتصادي ضد ايران

موسوي: مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات محفزة للارهاب الاقتصادي ضد ايران

اعلن الناطق باسم الخارجية الايرانية "سيد عباس موسوي" عن حظر مجموعة من الاشخاص الذين لهم علاقة بالمؤسسة الامريكية للدفاع عن الديمقراطيات، مؤكدا ان ايران لاترى هذه المؤسسة على انها فكرية بل تعتبرها منظمة تنتحل صفة معهد فكري وتقوم وباستمرار بوضع خطط "الارهاب الاقتصادي" للحكومة الامريكية وتحفيزها على القيام باعمال عدائية ضد الشعب الايراني.

واضاف موسوي انه وبحسب القانون فسيتم قريبا الاعلان عن اسماء اول مجموعة تتعاون مع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الامريكية وتقديمها الى السلطة القضائية لاضافتها في قائمة الحظر.
وقال ان ايران لاترى هذه المؤسسة على انها فكرية بل تعتبرها منظمة تنتحل صفة معهد فكري وتقوم وباستمرار بوضع خطط "الارهاب الاقتصادي" للحكومة الامريكية وتحفيزها على القيام باعمال عدائية ضد الشعب الايراني وان الادارة الامريكية تقوم باعمالها العدائية بتوصيات هذه الموسسة.
وصرح الناطق باسم الخارجية الايرانية ان قائمة الاسماء تشمل جنسيات مختلفة شاركت في اجراءات المؤسسة ضد الشعب الايراني .
وكانت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية قد اصدرت بيانا بتاريخ 22 نيسان/ابريل الماضي ادرجت بموجبه المؤسسة الامريكية للدفاع عن الديمقراطيات في قائمة الحظر الايرانية .

 
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