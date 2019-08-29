وأشار العميد حاجي زاده في كلمة له القاها صباح اليوم الخميس خلال مراسم اختتام الدورة الـ 33 لمسابقات القرآن الكريم الخاصة بهذه القوات، الى الحرب النفسية التي شنها الاعداء بشان مهاجمة ايران وقال :ان اجهزة الاستخبارات التابعة للدول الصديقة ،كانت تطلعنا باحتمال شن هجوم على ايران، الا اننا كنا نعلم بان هذا الحادث لن يقع ، كانت هذه اداة لجرنا الى طاولة المفاوضات، لما تم اسقاط الطائرة المسيرة الامريكية، فانه تم ازالة شبح الحرب ،..كنا واثقين بانه اذا ارتكبوا أي خطا فان قواعدهم المنتشرة حولنا سيتم استهدافها.

واضاف: انهم كانوا يعلمون بان اي اجراء لهم سيواجه برد من قبلنا .. لاول مرة تيقّن الرأي العام العالمي بان قوة امريكا زائفة ،..لقد تحققت هذه النجاحات بفضل تنفيذ تدابير سماحة قائد الثورة الاسلامية .

واستطرد قائلا: لمّا قال سماحة قائد الثورة الاسلامية اننا سنوجه صفعة للعدو، بعد 4 ساعات تم استهداف قواعد داعش من قبل القوة الصاروخية، ولما قال سماحته ان الاجراء البريطاني لم يمر من دون رد ، فانه بعد 48 ساعة يتم حجز ناقلة النفط البرطانية، لافتا الى ان قوات الحرس الثوري سينفذ أوامر سماحة قائد الثورة الاسلامية في مختلف المجالات.