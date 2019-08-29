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رقم الخبر: 262282 تاريخ النشر: آب 29, 2019 الوقت: 16:36 الاقسام: محليات  
ماليزيا وايران يؤكدان على التعاون الثنائي لحفظ مصالحهما المشتركة

ماليزيا وايران يؤكدان على التعاون الثنائي لحفظ مصالحهما المشتركة

قال وزير خارجية ماليزيا "سيف الدين عبدالله" اليوم الخميس خلال لقائه وزير الخارجية الايراني "محمدجواد ظريف" : ان مسؤولي البلدين اكدا على التعاون الثنائي بينهما لتنمية وحفظ مصالحهما المشتركة.

وجاء في تغريدة كتبها سيف الدين على صفحة في تويتر وذلك بعد لقائه ظريف: ان البلدين اكدا على تنمية علاقات التعاون بينهما في جميع المجالات وذلك لحفظ مصالحهما المشتركة.
هذا والتقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في كوالالمبور اليوم الخميس نظيره الماليزي سيف الدين عبدالله.
وبحث الجانبان في هذا اللقاء مختلف ابعاد العلاقات الثنائية ومنها انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة والتعاون البنكي والتجاري والعلمي وبعض المشاكل التي تواجه الايرانيين المقيمين في ماليزيا.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول التعاون بين البلدين في المحافل الدولية واحدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي وقضايا العالم الاسلامي والقضايا الاقليمية والدولية المهمة وذات الاهتمام المشترك فضلا عن الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس وزراء ماليزيا الى طهران.
وكان ظريف قد بدأ الاثنين جولة آسيوية، زار خلالها الصين واليابان ايضا التقى خلالها مع مسؤولي هذين البلدين واجرى معهم محادثات بشأن مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
يذكر ان وزير الخارجية الايراني زار خلال الفترة الاخيرة قبل جولته الاسيوية العديد من الدول وهي قطر والكويت والدول الاسكندنافية فنلندا والسويد والنرويج اضافة الى فرنسا (مرتين).

 
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