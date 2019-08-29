وفي تصريح له عقب اللقاء قال الوزير ظريف :" خلال اللقاء الذي اجريناه مع السيد مهاتير محمد تم مناقشة قضايا العالم الاسلامي الى جانب الحظر والاجراءات الامريكية التي تتعارض مع القانون".

ولفت الى انه تم مناقشة الاجراءات والقضايا الثنائية وتابع : لقد اتفقنا خلال هذا اللقاء على تشكيل لجنة عليا على مستوى وزراء خارجية البلدين، لمناقشة تعزيز العلاقات على محتلف الاصعدة السياسية والامنية والاقتصادية.

هذا والتقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في كوالالمبور اليوم الخميس نظيره الماليزي سيف الدين عبدالله.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء بشأن مختلف ابعاد العلاقات الثنائية ومنها انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة والتعاون البنكي والتجاري والعلمي وبعض المشاكل التي تواجه الايرانيين المقيمين في ماليزيا.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول التعاون بين البلدين في المحافل الدولية واحدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي وقضايا العالم الاسلامي والقضايا الاقليمية والدولية المهمة وذات الاهتمام المشترك فضلا عن الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس وزراء ماليزيا الى طهران.

وكان ظريف قد بدأ الاثنين جولة آسيوية، زار خلالها الصين واليابان ايضا التقى خلالها مع مسؤولي هذين البلدين واجرى معهم محادثات بشأن مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.