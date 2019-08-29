*الكيان الصهيوني يوعز إلى ممثلياته وممثليه في الخارج باتخاد اجراءات أمنية *قوات الاحتلال تهدم منزلا ومطعما في موقع للتراث العالمي بالضفة

هنية: لا خوف على غزة فقد إجتازت ما هو أخطر وأكبر

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، تعقيبا على خلفية الانفجارين اللذين وقعا بمدينة غزة مساء الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني اعتاد دوما أن يدفع فاتورة العزة والمنعة والإباء.

وقال هنية، في بيان، قد ارتقى إلى العلا اليوم ثلة من أبناء غزة الصامدة أبناء الشرطة العتيدة، وهم على ثغر الواجب وأداء الأمانة.

وأضاف هنية: "إننا نترحم على شهدائنا أبناء الشرطة الباسلة صعدت أرواحهم الطاهرة وهم في ميدان البذل والعطاء والسهر على أمن الوطن وسلامة المواطنين، لنؤكد لشعبنا أنه مهما يكون أمر هذه الانفجارات فإنها ستكون كما كل حدث سابق تحت السيطرة ولن تتمكن من النيل من ثبات أهلنا وصمودهم وسوف تكون الكلمة النهائية لأجهزة الأمن الحكومية"، مشيرا إلى أن "الحركة والحمد لله في مركز قوتها، والحضور الأمني والعسكري لها وأنصارها وأصدقائها متين للغاية".

وتابع: "برهة من الوقت وستكون الأمور واضحة وجلية أمام شعبنا الذي ندعوه كما عودنا دوما للتحلي برباطة الجأش، خاصة أننا أمام أجهزة أمنية قوية قادرة على استيعاب أي ظرف والتعامل معه بمنتهى القوة والحكمة، ناهيك عن الجهات العسكرية والاستخبارية الأخرى لذلك يجب كبح جماح الشائعات وخلط الأوراق مع الانتظار الإيجابي لكلمة الفصل من وزارة الداخلية التي نثق بقدرتها وقوة بصيرتها. ونحن على يقين بان الأمور سيتم ضبطها والوصول لكل الأطراف ذات الصلة بهذه التفجيرات". مشدد على أن "غزة وأهلها أصحاب تجربة عريقة في استيعاب الحالة الطارئة، وتثبيت قواعد السلوك الداخلي بجرأة وبلا تردد وبدون انفعال أيضا".

وبين رئيس حركة حماس" أن هذا ليس أول حدث تعيشه غزة، ومطلوب أن نلتف خلف أجهزتنا الأمنية، وأن نساندها في ضبط الأمن والنظام واستعادة الحالة الأمنية وإفشال هذا المخطط اللعين، كما أن ذلك يستدعي الالتزام بالمسؤولية الوطنية وأن نعتمد على ما يأتي من مصادر رسمية عبر وزارة الداخلية والأمن الوطني فقط، ولنكن متأكدين وعلى يقين أن غزة فوق كل مؤامرة وأن ما لم يتحقق بالحروب والحصار لن يتحقق عبر هذه الجرائم المشبوهة بإذن الله".

هذا وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أياد البزم، إعلان حالة الاستنفار لدى كافة الأجهزة الأمنية والشرطية؛ لمتابعة التطورات الأمنية عقب الانفجارين اللذين استهدفا حاجزين للشرطة بمدينة غزة، مساء الثلاثاء.

يذكر أن انفجارين وقعا غربي مدينة غزة، الأول وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة، أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة شابين آخرين وسيّدة بجراح.

أما الانفجار الثاني فقد استهدف حاجز للشرطة على شارع الرشيد الساحلي في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، خلّف عدداً من الإصابات.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء الثلاثاء، أن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب مواطن ثالث نتيجة انفجار في قطاع غزة.

وبينما أوضحت القناة العبرية في خبرها المقتضب، أن القتيلين والمصاب الثالث هم نشطاء في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في القطاع.

في السياق نفت إذاعة الجيش الإسرائيلي "تسهال" الهجوم على قطاع غزة، وقالت إننا لم نقم بالهجوم على غزة.

وأكد البزم في تصريح مقتضب، أن الأجهزة المختصة تقوم بفحص طبيعة الانفجار.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، عن استشهاد المواطنين "سلامة النديم، علاء الغرابلي" في الثلاثينات من عمرهما، بعد استهداف دراجة نارية من قبل العدو الصهيوني شرق قطاع غزة.

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في وقت لاحق، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل الجريمة النكراء ومنفذيها، مشيرة إلى أنها ما زالت تتابع التحقيق لكشف ملابساتها كافة والتي سنعلن عنها بوقت لاحق.

وقالت الداخلية بغزة في بيان: "نُطمئن أبناء شعبنا على استقرار الحالة الأمنية في غزة، ونؤكد أن هذه التفجيرات المشبوهة - التي تستهدف خلط الأوراق في الساحة الداخلية - هي حوادث معزولة لن تؤثر على تلك الحالة".

وفي تعقيبِه على حادثي التفجير في غزة اعتبر الناطق باسم حماس فوزي برهوم أن كل هذه الأحداث المشبوهة لا تخدم سوى الاحتلال الإٍسرائيلي.

من جهته، قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إنّ إضعاف جبهة غزة هي منفعة لإسرائيل ولأعداء المقاومة.

كما قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن جريمة التفجير ضد رجال الشرطة هدفها ضرب استقرار الحالة الأمنية في غزة، محملةً الاحتلال المسؤولية الكاملة بصفته المستفيد الوحيد من نتائج هذه الجريمة.

وأضافت الفصائل "لن نسمح لأي كان المساس بأمن شعبنا ومقدراته واستقراره خدمة لأجندات مشبوهة"، مثمنةً حالة الإجماع الوطني برفض الجريمة والعمل على دعم الأجهزة الامنية في مواجهتها.

من جانب آخر هدمت القوات الإسرائيلية، منزلا ومطعما في موقع للتراث العالمي في منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا في الضفة الغربية.

وجاء قرار الهدم بزعم البناء دون ترخيص، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة ودفعت بتعزيزات عسكرية على مداخلها ومنعت الخروج أو الدخول إليها، بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك".

وصرح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية في تصريح صحفي، "بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية تمركزت على مدخل المخرور، للشروع بهدم مطعم ومنزل يعودان للمواطن رمزي قيسية".

وأوضح المواطن قيسية أن القوات الإسرائيلية سلمته قبل أسبوع إخطارا بهدم المطعم والمنزل، ومنذ ذلك الوقت يعيشون معاناة وحياة صعبة للغاية، مبيناً أن المطعم تعرض للهدم مرتين في السابق بزعم عدم الترخيص.

وكان رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، قد تعهد بتعزيز سياسة الاستيطان ومطاردة المسؤولين عن مقتل مستوطنة، في انفجار عبوة ناسفة قرب رام الله.

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، على "تويتر" تغريدة قال فيها: "سوف نستمر في تعزيز الاستيطان. سوف نعمق جذورنا ونضرب أعداءنا".

إلى ذلك نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن ممثليات إسرائيلية ويهودية قد تتعرض لهجمات من قبل حزب الله رداً على الغارات بالطائرات المسيّرة على الضاحية في بيروت.

وعقب تهديدات حزب الله، نقل موقع "إندبندنت عربية" الإخباري اللندني عن مصدر أمني قوله إن" إسرائيل" أوعزت إلى ممثلياتها في الخارج باتخاذ الحيطة والحذر.

كما أنها طلبت ذلك من السفراء والممثلين الكبار التزام بيوتهم خلال الأيام المقبلة وعدم الإكثار من التنقل، "خاصة في دول الشرق الأقصى وأميركا الجنوبية".

كما أشار المصدر إلى "تعزيز الحراسة على الكنس والمدارس والمؤسسات اليهودية في عدد من الدول".

*اعتقال وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم سيدة في الضفة الغربية والقدس

من جهة اخرى اعتقلت قوّات العدو الصهيوني، فجر الأربعاء، 14 مواطنا فلسطينيا خلال حملة مداهمات في محافظات مختلفة من الضّفة الغربية، فيما أصيب عدد من المواطنين خلال اقتحام قوات العدو لأحياء بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اعتقلت شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، واخر من مخيم عايدة شمالا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما أصيب عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع، ليلة الثلاثاء، خلال اقتحام قوات العدو بلدة بيت أمر ومدينة الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن قوات العدو اقتحمت منزل مواطن وقاموا بتفتيشه والعبث بمحتوياته، وخلال انسحابهم من المنطقة، اندلعت مواجهات مع الشبان.

وأضاف :" أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع".

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات العدو، جبل الرحمة وجبل أبو رمان في مدينة الخليل، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ما تسبب بإصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.

وفي القدس، أصيب مساء الثلاثاء، عدد من المواطنين بينهم سيدة في اعتداء لقوات العدو خلال اقتحامها لأحياء بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت المصادر بأن مواطنة، أصيبت في عينها بشظايا زجاج مركبتها نتيجة إطلاق العدو للأعيرة النارية بشكل عشوائي تجاه المواطنين، وأن جنود العدو حاصروا محيط مسجد الأربعين في البلدة واشتبكوا مع المواطنين واعتدوا عليهم بالهراوات وأطلقوا قنابل الصوت والرصاص المغلف بالمطاط ما أدى الى اصابة عدد من المواطنين.