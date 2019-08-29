*تطهير عدة مواقع وتباب.. ومصرع مرتزقة في عملية هجومية قبالة جيزان

صاروخان من طراز "زلزال1" يدكان معسكراً وتجمعاً للغزاة في حيران

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل أن أكثر من 140 ألف مدني سقطوا ما بين شهيد وجريح بينهم نساء وأطفال جراء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.

وأوضح الدكتور المتوكل، خلال فعالية إعلان نتائج التقييم والتصنيف للمستشفيات الطبية الخاصة بالعاصمة، أن العدوان دمر 700 مرفق صحي تدميرا جزئيا وكليا، مشيرا إلى أن عملية حصر الأضرار لاتزال قائمة.

ولفت إلى أن القطاع الصحي لا يزال واقفا وصامدا ومنتصرا رغم التدمير الممنهج الذي مورس عليه من قبل العدوان.

وتقدم وزير الصحة بالشكر للكوادر الطبية والصحية المحلية التي كافحت وصمدت وبقيت في اليمن ولم تغادر إلى السعودية والإمارات وبقية الدول الخليجية ورفضوا كل العروض والاغراءات التي قدمت.

وفيما يخص نتائج التقييم والتصنيف للمستشفيات في أمانة العاصمة أوضح الدكتور المتوكل أنه سيتم إغلاق العمليات والعناية المركزة في 25 مستشفى خاص في العاصمة حتى يتم تصحيح أوضاعها بموجب قرار وزارة الصحة لعام 2019.

وأوضح أن أكثر من 10 ملفات تابعة للمستشفيات حكومية ستحال إلى النيابة بسبب مخالفات قانونية.

وأضاف المتوكل أنه سيتم كذلك إغلاق ثمانية مستشفيات خاصة ورفع لوحات المستشفيات من جميع جوانبها حتى يتم تطبيع الأدلة والمعايير المطلوبة.

وأكد وزير الصحة العامة والسكان أنه سيتم تطبيق هذه الضوابط على المستشفيات العامة كما تم تطبيقها على المستشفيات الخاصة.

ميدانياً أطلقت صاروخية الجيش واللجان الشعبية، مساء الثلاثاء، صاروخين اثنين من نوع "زلزال1" على هدفين في جبهة حيران في عمليتين منفصلتين.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا معسكراً مستحدثاً لمرتزقة الجيش السعودي غرب حيران بصاروخ من نوع "زلزال1"، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

كما أكد المصدر تحقيق إصابة مباشرة بإطلاق صاروخ آخر من ذات النوع على تجمع للمرتزقة وآلياتهم في جبهة حيران أيضاً.

بموازاة ذلك شن الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي، كما دمروا آلية عسكرية لهم في محافظة حجة الحدودية.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان هاجموا، ليل الثلاثاء/الأربعاء، مواقع لمرتزقة الجيش السعودي شرق حيران حجة وكبدوهم خسائر مادية وبشرية.

كما دمرت وحدة الهندسة لدى الجيش واللجان الشعبية آلية لمرتزقة الجيش السعودي بعبوة ناسفة غرب حيران.

وكان الجيش واللجان الشعبية دمروا، في وقت سابق الثلاثاء، آلية لمرتزقة الجيش السعودي بعبوة ناسفة جنوب غرب حيران، ما أدى إلى مصرع وجرح من كانوا على متنها.

إلى ذلك طهر الجيش واللجان الشعبية، الأربعاء، عدد من مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة جيزان.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية شنوا عملية هجومية واسعة شمال جبل النار قبالة جيزان.

وأكد المصدر أن العملية الهجومية تكللت بتطهير عدد من المواقع والتباب شمال جبل النار، بالإضافة إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة.

وكان مجاهدو الجيش واللجان الشعبية قد كسروا، الثلاثاء، زحفا لمرتزقة الجيش السعودي شرق الدود بمساندة الطيران الحربي والتجسسي وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.