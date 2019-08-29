ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم التركيز خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان على الوضع في سوريا والتزام البلدين باتفاق استانة وهو الأكثر فعالية لحل الأزمة.

بوتين وفي مؤتمر صحافي مشترك مع أردوغان، في موسكو، أشار إلى أنه تم تناول إطلاق عمل اللجنة الدستورية التي ستبدأ أعمالها في جنيف في أقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أنه اتفق مع أردوغان على ضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة لإزالة بؤر الإهابيين في سوريا، فضلاً عن الاتفاق على الالتزام بوحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وفي سياق متصل، تطرق بوتين إلى أنّ تركيا تتحمل عبء وجود أعداد كبيرة من النازحين السوريين "ونتفهم المخاوف التركية" على حد تعبيره. الرئيس الروسي أعرب عن دعمه الجهود الهادفة إلى خفض التصعيد في شمال سوريا.

وقال إنه "لدينا خطط في مجال تطوير صناعة الطيران العسكري والمدني بين روسيا وتركيا".

ورأى أن إقامة المنطقة الآمنة على الحدود الجنوبية لتركيا مع سوريا ستساهم في صيانة السيادة السورية.

وقال إنه سيتم نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

من جهته، شدد الرئيس التركي على أنّ زيارته إلى روسيا اليوم لها أهمية كبيرة وستشكل دفعة كبيرة لعدد من المواضيع المهمة.

ونوه إلى أن تركيا ستستمر في تنفيذ صفقة استيراد منظومة صواريخ اس 400 من روسيا، وأمل الوصول إلى تعاون بين البلدين يصل إلى ما يوازي 100 مليار دولار سنويا.

وقال إنه "لدينا تعاون سياحي وثقافي وتقني وتجاري وعسكري كبير بين البلدين"، مشيراً إلى أنه جرى تناول بشكل خاص منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية.

وأسف إردوغان "لأن القوات السورية تخرق الاتفاقات ما يصعّب علينا تطبيق اتفاق سوتشي".

وذكرى أنّ "العمليات السورية أدت إلى عمليات نزوح كبيرة باتجاه تركيا وهي تعرّض قواتنا للخطر ولا نريد أن يستمر الأمر".

الرئيس التركي نوه إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات معينة في الوقت المناسب "وطلبت من الرئيس بوتين تنفيذ اتفاق استانة" على حد تعبيره.

وتابع أنه تم اتخاذ إجراءات في شرق الفرات، آملاً أن تساهم اللقاءات المقبلة في استقرار الوضع في سوريا.

وفي هذا السياق، لفت إردوغان إلى أنه جرى مناقشة الوضع في ليبيا وتم التأكيد على الحرص على استقرار الوضع في هذا البلد. كما أمل تطبيق جميع الاتفاقات المتعلقة بشرق الفرات وإنشاء منطقة آمنة.

وقال إنّ "القوات السورية تواصل استهداف مواقع تركية ونحن نتمسك بضرورة الحفاظ على الأمن في تلك المنطقة".

من جانب آخر قالت قناة "خبر تورك" إن سلاح الجو السوري شن الأربعاء، غارات أصابت أهدافا بالقرب من نقطة المراقبة التركية العاشرة، الواقعة بالقرب من إدلب وغرب مدينة حلب.

وأكدت القناة الأربعاء أن انفجارات دوت على مسافة 500 متر من نقطة المراقبة التركية، مشيرة إلى أنه لم تسجل أضرار أو خسائر بشرية أو إصابات.

من جانبه قال المتحدث باسم القوات التركية في سوريا إنه لم تتعرض أي نقطة مراقبة تركية إلى أي هجوم خلال العمليات العسكرية للجيش السوري.

هذا وكانت نقطة مراقبة تركية قد تعرضت لإطلاق نار يوم 19 من الشهر الجاري، وذلك أثناء توجه آليات وعسكريين أتراك إلى النقطة لتعزيزها.

واتهمت الخارجية السورية في وقت لاحق العسكريين الأتراك بنقل أسلحة إلى التنظيمات المسلحة في مدينة خان شيخون، التي سيطر عليها الجيش السوري مؤخرا.

وتوجد في الأراضي السورية 12 نقطة مراقبة يديرها عسكريون أتراك.