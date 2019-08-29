وصل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، إلى العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء، 28 أغسطس/آب، في زيارة رسمية.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، دونمز، والوفد المرافق له، في بغداد.

وجرى اللقاء الثنائي المغلق في مجمع رئاسة الوزراء العراقية ببغداد، ومن المنتظر أن يلتقي دونماز أيضًا وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، ووزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب.

من جهة اخرى أصدرت محكمة جنايات بابل حكما بإعدام 11 شخصا من تنظيم "داعش" لإدانتهم بتفجير جسر في المحافظة في عام 2014، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 19 آخرين.

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن "محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بإعدام أحد عشر إرهابيا تابعين لتنظيم "داعش" عن جريمة ‏تفجير جسر حيوي شمالي المحافظة راح ضحيته عددا من أفراد القوات الأمنية".

‎وبحسب البيان فإن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل ‏نظرت قضية أحد عشر متهما اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والعمل في ما يسمى ‏ولاية الجنوب‎".

وتابع أن "الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجوما أسموه غزوة الفاضلية على جسر ‏استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل عام 2014، وانتهت بتفجيره بالكامل ما ‏أدى إلى استشهاد ثلاثة وجرح 19 من القوات الأمنية المرابطة قربه‎"‎.

ونوه المركز، إلى أن الخبراء قدروا قيمة الجسر بحوالي 18 مليارا"، لافتا إلى أن الإرهابيين اعترفوا ‏بقيامهم بجرائم إرهابية أخرى في أماكن وأوقات مختلفة‎.‎

وأكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أن المحكمة المذكورة، أجرت المحاكمة العلنية بحضور الادعاء العام، ووكلاء المدانين وأصدرت ‏حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 11 مدانا استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة ‏الإرهاب.‏

في سياق آخر طالب البرلماني العراقي منصور البعيجي الحكومة العراقية بالتوجه إلى التحالف مع الدول، التي لها خلافات مع أمريكا، لضرب إسرائيل، ردا على استهدافها لمواقع عسكرية داخل العراق.

وقال عضو ائتلاف "دولة القانون"، في بيان له الأربعاء: إن تمادي" إسرائيل" وقيامها باستهداف المواقع العسكرية داخل أراضينا لم يأت من فراغ إنما جاء برعاية وموافقة أمريكية بفتح الأجواء العراقية لهم وهم من دبروا كل هذا الأمر وهم شركائهم باستهداف أراضينا.

وطلب البعيجي من الرئاسات الثلاث الابتعاد عن "الاستنكار والشجب" والتوجه إلى "عقد تحالفات مع الدول العظمى التي لها خلاف مع أمريكا وفتح علاقات مع روسيا والصين من أجل توفير الحماية الدولية لبلدنا، وهذا الأمر على الحكومة العراقية أن تتحرك عليه وتدعم من قبل الرئاسات الأخرى بعيدا عن أجواء الخلافات"، حسبما نقل موقع "العراق نيوز".

ودعا النائب العراقي إلى التكاتف من أجل حماية البلاد من الاستهداف الخارجي.

في سياق آخر منذ شهر تقريبا، يتظاهر المئات من المهندسين، الذين لم يحصلوا على فرص عمل في محافظة ميسان جنوبي العراق، للمطالبة بتعيينهم في الشركات النفطية الحكومية أو الأجنبية.

وحول هؤلاء الخريجين تظاهراتهم إلى إعتصام أمام مبنى شركة نفط ميسان بغية الوصول إلى حلول تؤدي فيما بعد إلى توظيفهم، لكن وبحسب متحدثين منهم فإن الحكومة العراقية لم تنظر في مطالبهم حتى الآن.

وقال علاء الفتلاوي، وهو أحد المهندسين المتظاهرين خلال اتصال مع RT ، إن "الاعتصامات ستستمر إلى ما لا نهاية من أجل الحصول على حقوقنا في التوظيف، وإلا لماذا يتم توظيف الأجانب بشكل كبير، بينما نحن عاطلون عن العمل".

وأضاف: "من مطالبنا تخفيض نسبة العاملين الأجانب في الشركات النفطية الأجنبية، لأن القانون العراقي يُحتم عليها توظيف 80% من العاملين فيها من الجنسية العراقية، بينما الشركات تقوم بتعيين الأجانب بنسبة أكثر من 20%".

وأطلق المتظاهرون شعارات (ثورة خريجي ميسان) وأنشأوا صفحة على "فيسبوك" للترويج لتظاهراتهم.

*تأجيل افتتاح المنفذ الحدودي بين العراق وسوريا

إلى ذلك كشف مسؤول عراقي، الأربعاء 28 أغسطس/آب، تأجيل إعادة افتتاح المنفذ الحدودي بين العراق وسوريا، المغلق منذ سنوات عدة، لأسباب لوجستية تحسم قريباً جداً.

وأعلن قائممقام قضاء القائم العراقي، أحمد جديان، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن إعادة فتح المنفذ الحدودي مع سوريا، بين مدينتي القائم، غرب الأنبار، غربي البلاد، والبوكمال السورية، إلى السابع من الشهر المقبل بعد أن كان محددا في الأول من سبتمبر/أيلول.

وفي تصريح سابق، كشف قائم مقام قضاء القائم لمراسلتنا، الأربعاء 7 أغسطس الجاري، تحديد الأول من سبتمبر المقبل من العام الجاري، موعدا لفتح المنفذ الحدودي مع سوريا، تحديدا مع مدينة البوكمال.