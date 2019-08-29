أفادت وسائل إعلام سودانية، الأربعاء، بأنه قد تقرر تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية، الذي كان من المقرر أن يعلن الأربعاء.

وذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، نقلا عن مصادر رفيعة، أن تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية لمزيد من التشاور واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة السياسية.

وأشارت الصحيفة إلى "حدوث تجاوز من قوى إعلان الحرية والتغيير بتسليمها لترشيحات الوزراء إلى رئيس الوزراء مباشرة قبل عرضها والتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة، حسب ما نصت عليه الوثيقة السياسية في الفصل الثاني المادة العاشرة التي تشترط التشاور في ترشيح قائمة الوزراء.

من جانب آخر قال السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني إدريس سليمان إن الوثيقة الدستورية "تم تزويرها قبل أن يجف مدادها".

وأضاف سليمان في تصريحات لصحيفة "سودان تريبيون" أن الوثيقة الدستورية لم تعرض على الجمهور، مؤكدا أنه لم تتم استشارة بعض مكونات قوى الحرية والتغيير.

وقال سليمان إن حزبه وقوى أخرى لن تعترف بالوثيقة الدستورية وستمزقها، مشيرا إلى أن حزبه سيعمل على "إرجاع السلطة إلى الشعب، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وأشار إدريس إلى أن التنسيق بين حزب المؤتمر الوطني، المعزول من السلطة، وحزب المؤتمر الشعبي مستبعد في الوقت الراهن "لعدم امتلاكهم معلومات كافية حول خطوات المؤتمر الوطني السيادية حاليا".

وفي وقت سابق قال الأمين العام للمؤتمر الشعبي، ورئيس تنسيقية القوى السياسية الوطنية، علي الحاج، إنه يتم تشكيل جبهة وطنية عريضة للمعارضة.

وأشار الحاج، إلى أن الجبهة العريضة "تضم طيفا واسعا من الأحزاب والقوى السياسية وتهدف إلى إسقاط الحكومة الانتقالية دون تهاون".