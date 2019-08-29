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رقم الخبر: 262272 تاريخ النشر: آب 28, 2019 الوقت: 17:45 الاقسام: عربيات  
الكويت: لا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جماعة عرقية

الكويت: لا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جماعة عرقية

أعلنت الكويت تجديد إدانتها للإرهاب بكل صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه، كونه عملًا إجراميًا لا يبرر ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.

ونقلت وكالة أنباء الكويت "كونا" كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن، الثلاثاء، حول الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، والتي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.

وقال العتيبي: إن مكافحة الإرهاب تستدعي تعبئة جميع الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الإجرامية باتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد.

وأضاف أنه على الرغم من الانتصارات التي حققها المجتمع الدولي ضد التنظيمات الإرهابية وبشكل خاص ضد تنظيم داعش الإرهابي والهزيمة العسكرية التي لحقت به في سوريا مع سقوط مدينة باغوز بمحافظة دير الزور في شهر مارس/آذار الماضي فإن التنظيم لم يقض عليه بشكل نهائي.

وبين العتيبي أن منع ومكافحة تمويل الإرهاب يعدان كذلك من أبرز التحديات التي تواجه الدول في جهودها لمكافحة خطر الإرهاب حيث تمول الجماعات الإرهابية أنشطتها من خلال عدة وسائل.

 

 
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مصدر الخبر: الكويت ـ وكالات
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