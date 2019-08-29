الجيش اللبناني يتقدم بشكوى ضد جيش الاحتلال الصهيوني تقدم الجيش اللبناني، الأربعاء بشكوى لدى اليونيفيل ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية سقوط 4 قنابل مضيئة عند الطرف الغربي لبلدة شبعا إلى الشمال من الخط الحدودي الفاصل في محور بركة النقار، عادًا ما حصل انتهاكا بريا غير مسوغ.