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رقم الخبر: 262270 تاريخ النشر: آب 28, 2019 الوقت: 17:44 الاقسام: عربيات  
الجيش اللبناني يتقدم بشكوى ضد جيش الاحتلال الصهيوني

الجيش اللبناني يتقدم بشكوى ضد جيش الاحتلال الصهيوني

تقدم الجيش اللبناني، الأربعاء بشكوى لدى اليونيفيل ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية سقوط 4 قنابل مضيئة عند الطرف الغربي لبلدة شبعا إلى الشمال من الخط الحدودي الفاصل في محور بركة النقار، عادًا ما حصل انتهاكا بريا غير مسوغ.

ووفقا لما نُشر على وكالة الأنباء السعودية، من جهة أخرى، توجهت إلى محور بركة النقار لجنة مشتركة من الجيش اللبناني واليونيفل حيث أعدت تقريرًا مفصلًا حول الحادثة، مشيرةً إلى أن القنابل المضيئة سقطت شمال الخط الحدودي لمسافة تراوحت بين ال400 و 800م.

 

 
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مصدر الخبر: بيروت ـ وكالات
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