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رقم الخبر: 262269 تاريخ النشر: آب 28, 2019 الوقت: 17:35 الاقسام: محليات  
المتحدث باسم الحكومة يؤكد عدم تخلي إيران عن الدبلوماسية

المتحدث باسم الحكومة يؤكد عدم تخلي إيران عن الدبلوماسية

أكد المتحدث باسم الحكومة "علي ربيعي" انه لا يمكن الثقة بالرئيس الأميركي؛ مضيفا أن إيران لن تتخلى عن نهج الدبلوماسية وستواصله في حال توفر ظروف المساواة.

وفي تصريح له على هامش إجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، علق ربيعي حول الشروط التي صرح بها الرئيس الأميركي قائلا: "نحن لا نثق بدونالد ترامب بسبب خصائصه الشخصية، لكننا لن نتخلى عن الدبلوماسية".

وتابع المتحدث باسم الحكومة، "ان الجمهورية الإسلامية أكدت مرارا ومنذ البداية، ان أميركا هي التي انتهكت شروط الإتفاق ويتوجب عليها هي أن تعود الى الشروط الأولية، حتى يتسنى لنا إتخاذ القرار بعد ذلك، على الرغم من انها من الممكن أن تقوم باتخاذ قرارات أخرى بعد عودتها (الى الإتفاق)".

 
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