وأوضح عبدالناصر همتي في تصريح على هامش جلسة مجلس الوزراء، الاربعاء، أن البنك يستخدم الاحتياطي بحذر شديد، وعبره يتم تغطية واردات السلع الاساسية، فيما يتم تأمين استيراد المواد الاولية للمصانع عبر العملة الاجنبية المسجّلة في منظومة نيما الالكترونية (تعرض عبرها العملة الاجنبية التي منشاؤها الصادرات).

واعتبر أن احتياطي البنك المركزي من الاوراق النقدية بالمستوى المطلوب وغير مسبوق منذ نحو 6 سنوات، ولاتوجد اية مشاكل بهذا الخصوص.

ونوه همتي الى أن الاقتصاد الايراني يحتاج لتعزيز الانشطة الانتاجية، حيث إن الصدمة التي ألمت بقطاع الانتاج في السنة الماضية، خفضت النمو الاقتصادي الى المستويات السلبية، مؤكدا أن الامور توجه نحو تحسين بيئة الاعمال عبر تهدئة المناخ الاقتصادي، والاستثمار وتمويل الوحدات الانتاجية.