ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لإطلاق محادثات مباشرة بين أنصار الله والسعودية.

الصحيفة الأميركية قالت: إن الولايات المتحدة ستحث السعودية على المشاركة في محادثات سرية في سلطنة عمان مع قادة حركة أنصار الله اليمنية من أجل وقف إطلاق النار في اليمن.

وفي سياق متصل أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وصل إلى ‎الولايات المتحدة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.