* الاعتداءات الإسرائيلية تضع الولايات المتحدة في موقف صعب مع الدول المعتدى عليها

تناول المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الـ"CIA" بول بيلار، الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

واعتبر في مقال نشره موقع "لوبيلوغ" أن السياسات الداخلية الإسرائيلية تدخل في حسابات هذه الاعتداءات، وأن هناك أسباباً سياسيةً كي يقّدّم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه على أنه "الوصي على الأمن الإسرائيلي".

الكاتب رأى أن التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى منع أي تقارب إيراني-أميركي، وإشغال الإهتمام الدولي عن قضايا تتعلق بالكيان الإسرائيلي والتي لا ترغب حكومة نتنياهو بالحديث عنها.

وأضاف: إن التصعيد الإسرائيلي يزيد من حدة التوتر، وأشار في هذا الصدد إلى تعهُّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

وقال بول بيلار: إن الاعتداءات الإسرائيلية تضع الولايات المتحدة في موقف صعب مع الدول المعتدى عليها، وتحدّث في مقاله عن إمتعاض متزايد لدى هذه الدول تجاه الولايات المتحدة، وعن عدم إستعدادها للتعاون مع واشنطن نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.

ولفت الكاتب في هذا السياق إلى ردود الفعل العراقية على الاعتداءات الإسرائيلية على العراق، وقال: إن كتلاً برلمانيةً وازنةً في العراق دعت إلى إنسحاب القوات الأميركية، كما أشار إلى أن الحشود المشاركة في مراسم تشييع شهداء عراقيين إستشهدوا في الاعتداءات الإسرائيلية رددت شعار "الموت لأميركا" إلى جانب شعار "الموت لـ"إسرائيل"".

كما أشار بيلار إلى أن السياسة الاميركية لم تدرك هذه الحقائق، واعتبر أن بيان "البنتاغون"-الذي نفى أي ضلوع أميركي في الاعتداءات على العراق، وأعرب عن الدعم للسيادة العراقية ورفض أي أعمال تقوم بها أطراف خارجية من شأنها إثارة العنف في العراق- لن يجعل كيان العدو يغير مساره التصعيدي.

واستشهد الكاتب في مقاله ببيان وزارة الخارجية الأميركية الذي أفاد أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعرب لنتنياهو خلال إتصال هاتفي عن "دعم حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تشكلها قوات حرس الثورة"، بحسب مزاعم الخارجية الأميركية.

وتحدث الكاتب عن إنحياز أميركي لصالح "إسرائيل"، وقال: إن هذا الإنحياز يعود إلى العقيدة الدينية في الولايات المتحدة وموروثات تأريخية وحسابات سياسية داخلية أميركية.

وختم بول بيلار، قائلًا: إن العالم يرى النفاق في مقاربة واشنطن لقضايا المنطقة، مؤكدا أن هذه المقاربة مبنية على انحياز واضح لصالح أطراف محددة.