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رقم الخبر: 262263 تاريخ النشر: آب 28, 2019 الوقت: 17:08 الاقسام: اقتصاد  
نوبخت يؤكد عدم وجود عجز بالموازنة المالية الجاریة للبلاد

نوبخت يؤكد عدم وجود عجز بالموازنة المالية الجاریة للبلاد

أكد رئيس منظمة التخطيط والموازنة الايرانية عدم وجود عجز بموازنة السنة المالية الجارية التي تنتهي 20 مارس/ آذار 2020.

وأوضح محمد باقر نوبخت، في تصريح أدلى به الأربعاء، انه وبالرغم عدم تحقيق كافة الإيرادات المستهدفة بالموازنة الجارية، غير أن عدم تسجيل العجر يأتي على ضوء توازن المصروفات مع الايرادات. وأضاف: ان التخطيط جرى على أن تتوازن المصروفات مع الايرادات، حيث ستبلغ 3860 تريليون ريال (الدولار= 42 ألف ريال) حتى 20 مارس/ آذار 2020 بدلاً عن 4480 تريليون ريال المعتمدة من قبل البرلمان الايراني.

 

 
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