وأوضح محمد باقر نوبخت، في تصريح أدلى به الأربعاء، انه وبالرغم عدم تحقيق كافة الإيرادات المستهدفة بالموازنة الجارية، غير أن عدم تسجيل العجر يأتي على ضوء توازن المصروفات مع الايرادات. وأضاف: ان التخطيط جرى على أن تتوازن المصروفات مع الايرادات، حيث ستبلغ 3860 تريليون ريال (الدولار= 42 ألف ريال) حتى 20 مارس/ آذار 2020 بدلاً عن 4480 تريليون ريال المعتمدة من قبل البرلمان الايراني.