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رقم الخبر: 262262 تاريخ النشر: آب 28, 2019 الوقت: 17:07 الاقسام: اقتصاد  
مشتریات إیران من القمح المحلي تتخطى الـ5ر7 مليون طن

مشتریات إیران من القمح المحلي تتخطى الـ5ر7 مليون طن

أعلنت وزارة الزارعة الايرانية عن بلوغ المشتريات الحكومية من القمح المحلي 568ر7 مليون طن منذ بدء موسم الحصاد (منتصف أبريل/ نيسان) حتى الأربعاء.

وأشارت الوزارة الى أن قيمة المشتريات من القمح المحلي سجلت 108ر130 تريليون ريال (الدولار= 42 ألف ريال). وأضافت: ان محافظة خوزستان (جنوب غرب) تصدرت قائمة الإنتاج بـ301ر1 مليون طن، تلتها كردستان (غرب) بـ703 آلاف طن، وفارس (جنوب) بـ649 ألف طن.

 

 
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