أعلنت وزارة الزارعة الايرانية عن بلوغ المشتريات الحكومية من القمح المحلي 568ر7 مليون طن منذ بدء موسم الحصاد (منتصف أبريل/ نيسان) حتى الأربعاء.

وأشارت الوزارة الى أن قيمة المشتريات من القمح المحلي سجلت 108ر130 تريليون ريال (الدولار= 42 ألف ريال). وأضافت: ان محافظة خوزستان (جنوب غرب) تصدرت قائمة الإنتاج بـ301ر1 مليون طن، تلتها كردستان (غرب) بـ703 آلاف طن، وفارس (جنوب) بـ649 ألف طن.