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رقم الخبر: 262261 تاريخ النشر: آب 28, 2019 الوقت: 17:05 الاقسام: اقتصاد  
نمو إنتاج الصلب في إيران بنسبة 11%؛ رغم الحظر

نمو إنتاج الصلب في إيران بنسبة 11%؛ رغم الحظر

أعلن الإتحاد العالمي للصلب عن تسجيل إنتاج ايران 2ر2 مليون طن في شهر يوليو/ تموز 2019، مسجلاً نمواً بنسبة 1ر11 بالمئة على أساس سنوي، وذلك رغم الحظر المفروض على البلاد.

وأوضحت بيانات الاتحاد العالمي، الصادرة اليوم الأربعاء، إن إنتاج ايران كان قد سجل مستوى 981ر1 مليون طن في يوليو/ تموز 2018. وأشارت الى أن حجم إنتاج ايران في الشهور السبعة الأولى من 2019 سجل مستوى 988ر14 مليون طن بنمو 4ر6 بالمئة عن الفترة المناظرة 2018 والبالغة 091ر14 مليون طن.

وذكر الاتحاد العالمي للصلب، ان الصين تصدرت قائمة المنتجين بواقع 2ر85 مليون طن، تلتها الهند بـ 2ر9 مليون طن، واليابان 3ر8 مليون طن.

 
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