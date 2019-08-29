والتقى مساعد محافظ ساراتوف ألكسي فلاديميروفيتش استرلنيكوف والوفد المرافق الذي يزور محافظة غيلان بشمال ايران، رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين ايران وروسيا هادي تیزهوش تابان وتباحثا حول تمتين الأواصر بين البلدين لاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية والمصرفية.

ووصف تيزهوش تابان، خلال اللقاء، ايران وروسيا بأنهما شريكان تجاريان على مستوى رفيع حيث أثمرت العلاقات السياسية الرفيعة بين البلدين عن توطيد علاقاتهما التجارية يوماً بعد يوم. وأشار الى المعاهدة الجمركية الخاصة برابطة بلدان أوراسيا الاقتصادية، مشيداً بموافقة روسيا على قبول ايران في المعاهدة، وعدها دليلاً على متانة الأواصر الاقتصادية بين البلدين، و"تستطيع ايران توظيف هذه الفرصة لتعزيز حضورها في القطاعات التجارية عبر استخدام فوائد خفض الرسوم الجمركية مع هذه البلدان".

وأشار تيزهوش تابان الى الملتقى السنوي للبلدان المطلة على بحر قزوين، معتبراً أنها تسهل العلاقات التجاري والدبلوماسية الاقتصادية بين ايران وروسيا ومنح البلدان التي تعاني من مشاكل الحظر للتباحث حول آليات معالجة المشاكل الناجمة عنها. واعتبر العلاقات التجارية بين ايران وروسيا ليست بالمستوى المطلوب بالنظر للعلاقات السياسية الوثيقة، مؤكداً على بذل الجهود لرفع حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين.

ولفت الى أن التبادل التجاري بين ايران وروسيا في مجال المحاصيل الزراعية وغيرها وتبادل الوفود الاقتصادية يعزز العلاقات بينهما، معرباً عن أمله باستخدام التجار للفرص المتاحة في كلا البلدين.