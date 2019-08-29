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رقم الخبر: 262259 تاريخ النشر: آب 28, 2019 الوقت: 17:01 الاقسام: اقتصاد  
بمشاركة إيران.. إفتتاح معرض طريق الحرير البحري في الصين

بمشاركة إيران.. إفتتاح معرض طريق الحرير البحري في الصين

تحت شعار "التعاون الراقي.. تطوير التنمية"، افتتح في مدينة غوانجو الصينية المعرض الدولي لطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين بمشاركة دولية واسعة ومنها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأفاد مراسل وكالة (إرنا) في الصين، ان في المعرض الدولي لطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين المقام في مدينة غوانجو التابعة لمحافظة غواندونغ تشارك 500 شركة من 92 دولة ومنها الجمهورية الاسلامية الايرانية في جناح خاص لشركات تعمل في مجالات السجاد والصناعات اليدوية والزعفران والفستق والتمور.

وتقع محافظة غواندونغ جنوب الصين ويبلغ عدد سكانها 110 ملايين وبمقدار تجاري 950 مليار دولار سنویاً، وهي من أغنى المحافظات الصينية.

 

 
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