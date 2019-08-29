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رقم الخبر: 262258 تاريخ النشر: آب 28, 2019 الوقت: 16:59 الاقسام: اقتصاد  
وزير الإقتصاد: الميزان التجاري للبلاد إيجابي رغم الصعوبات
معرباً عن سروره لتوقف تصاعد التضخم الشهري

وزير الإقتصاد: الميزان التجاري للبلاد إيجابي رغم الصعوبات

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الايراني، فرهاد دج بسند، إن الميزان التجاري للبلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 مارس/ آذار) كان إيجابياً أيضاً، كمؤشر الى المسار المناسب لصادرات البلاد رغم الصعوبات القائمة .

وقال دج بسند، في تصريح له الثلاثاء بمحافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب): إن مؤشرات صادرات البلاد قد تحسنت هذا العام بحيث زاد وزن سلع الصادرات في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأعرب وزير الاقتصاد عن سروره لتوقف تصاعد التضخم الشهري في البلاد، وقال: ان زيادة قيمة الشركات المساهمة خلال الشهر المنصرم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي كمؤشر لتحسن آخر من شأنه تمهيد الطريق للنمو الاقتصادي. وأضاف: هنالك جهود جادة الآن لتطوير الصادرات غير النفطية في البلاد، ما يستلزم إستثمار هذه الفرصة بأفضل صورة ممكنة.

وأكد دج بسند ضرورة تضافر جهود القطاعين الخاص والعام لتحقيق التقدم الاقتصادي في مختلف المجالات، واعتبر القطاع الخاص بأنه الخط الأمامي في مواجهة الحظر المفروض من قبل الأعداء، وقال: انه ينبغي في هذا السياق أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر تأثيراً.

 
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