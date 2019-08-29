قال المسؤول المشرف على دائرة الجمارك في محافظة خراسان الرضوية (شرقي البلاد): ان القيود المفروضة من جانب دولة تركمانستان على عبور الشاحنات المحملة بالصادرات وترانزيت السلع الايرانية قائمة في 3 نقاط حدودية لدى هذه المحافظة دون أن يتم خفضها.

وفي تصريح للصحفيين يوم الثلاثاء بمدينة مشهد المقدسة (مركز خراسان الرضوية)، أوضح أميد جهان خواه انه بحسب هذه القيود يسمح في نقطة "باجغيران" الحدودية (مع تركمانستان) بعبور 10 شاحنات محملة بسلع تزن لـ20 طناً كحد أقصى في كل شاحنة فقط. وأضاف: كما في منطقة "سرخس" الحدودية يتم السماح لـ30 شاحنة كحد أقصى؛ فضلاً عن عدم إنجاز مشروع بناء جسر سرخس من قبل الحكومة التركمانية والذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تسريع عمليات تبادل السلع هناك.

وتابع هذا المسؤول في محافظة خراسان الرضوية: ان دولة تركمانستان لم تلغ القيود التي كانت قد فرضتها على شاحنات الترانزيت القادمة من طاجيكستان أيضاً.

وبحسب جهان خواه، فان القيود المفروضة (من جانب تركمانستان) على شاحنات نقل الصادرات من معبر "لطف آباد" والتي تسمح بعبور 200 شاحنة يومياً فقط، لا تزال قائمة ولم يتم إلغاؤها.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشار المسؤول المشرف على دائرة الجمارك في خراسان الرضوية الى أن حجم الصادرات عبر الجمارك والأسواق الحدودية لهذه المحافظة، بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 آذار/ مارس 2019)، مليوناً و518 ألف طن وبقيمة 647 مليون دولار؛ مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 35 بالمئة من حيث الكمية، و30 بالمئة من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.