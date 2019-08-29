أقيمت يوم الثلاثاء في مدينة تبريز مرکز محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غرب)، مراسم إفتتاح المعرض الدولي الثالث والعشرين لصناعة السيارات وقطع غيارها، وأيضاً معرض الشحن والنقل وخدمات الترانزيت الدولي في دورته السادسة عشرة.

وأفاد مراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا) من موقع الحدث، ان كلا المعرضين الدوليين أقيما في مركز المعارض الدولية بمدينة تبريز، ويستمران في نشاطاتهما لغاية يوم الجمعة القادم 30 آب/ أغسطس الحالي.

وبحسب التقرير، يضم معرض صناعة السيارات شركات أجنبية من تركيا وألمانيا وبولندا والصين وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان؛ فضلاً عن الشركات المحلية التي تمثل عدداً من المحافظات في أرجاء البلاد.

وتعرض الشركات في معرض صناعات السيارات، أحدث الصناعات في مجال انتاج السيارات الثقيلة والخفيفة وقطع غيارها والأدوات المتعلقة بها.