قال جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي يسعى لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة، إن العنصرية متجذرة بالمؤسسات الأمريكية.

وأشار بايدن، الذي يتصدر استطلاعات الرأي بين زملائه الديمقراطيين الطامحين للرئاسة، ان علاج هذه المشكلة هو هزيمة الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات القادمة، حسبما نقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وقال: "المتحيزون للبيض هم السبب في وجود عنصرية مؤسساتية". وأضاف: "كانت هناك دائماً عنصرية في أمريكا، ودعاة تفوق العرق الأبيض موجودون دائماً، ومازالوا موجودين".

وشدد على أنه لن يسمح بذلك مطلقاً بإدارته، في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، وقال: "لم يسبق لي أبداً وتحت أي ظرف أن شعرت بعدم ارتياح أثناء وجودي في مجتمع للسود". وأشار أن هذا الشعور لا يشاطره فيه الكثير من أقرانه، دون مزيد من التوضيح.

ويأتي ذلك على خلفية موجة من التصريحات العنصرية في الولايات المتحدة من جانب الرئيس دونالد ترامب، حيث دعا مؤخراً عضوات بالكونغرس من أصحاب بشرة سمراء إلى "العودة لبلادهم"، ولاحقاً وصف ترامب مدينة بالتيمور ذات الأغلبية السوداء بأنها "مكان قذر وخطير".

وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن بايدن اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة المزمعة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. وفي يوليو/ تموز 2020، ستجرى الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين التي ستقرر رسمياً مرشح الحزب للاقتراع.

على صعيد آخر، رفضت الصين الرد على طلب من سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لدخول ميناء تشينغداو في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت رويترز.

ونقلت الوكالة، عن مصدر، انه كان من المفترض أن تصل السفينة إلى الميناء يوم الأحد؛ لكن الصين رفضت الطلب. كما أشار إلى أن السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية قامت بزيارات عشوائية إلى الصين للمرة الأخيرة في عام 2017.

الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مستمرة منذ عام 2018. خلال هذا الوقت، عقدت البلدان مفاوضات أكثر من مرة، وأشارت فيها إلى التقدم المحرز في حل التناقضات التجارية؛ ولكن نتيجة ذلك، زادت مرة أخرى رسوم الاستيراد على سلع بعضها البعض.

ووقع آخر تفاقم للصراع التجاري يوم الجمعة الماضي، عندما أعلنت الصين عن نيتها فرض رسوم إضافية على استيراد البضائع الأمريكية بمبلغ 75 مليار دولار سنوياً في الفترة من 1 سبتمبر/ أيلول إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول.

رداً على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة ان واشنطن ستفرض رسوماً على البضائع من الصين بقيمة 300 مليار دولار اعتباراً من 1 سبتمبر، ليس بمعدل 10%، كما كان مخطط له؛ ولكن 15% بزيادة قدرها 250 مليار دولار من مجموعة أخرى من السلع من 1 أكتوبر/ تشرين الأول لن يكون 25 %؛ ولكن 30%.