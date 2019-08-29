وأفاد مراسل "سبوتنيك" من قاعة المحكمة، بأنه قد تم تغير المتطلبات تجاه فيشينسكي إلى الحضور إلى قاعة المحكمة عند طلب ذلك.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن الإفراج عن الصحفي فيشنسكي هو الخطوة الأولى نحو طريق العدالة تجاه الصحفيين.

كما علق المدير العام لوكالة "روسيا سيفودنيا"، دميتري كيسيليوف، حول الإفراج عن فيشينسكي، بقوله: "هذا دليل قاطع على الطبيعة السياسية للقضية المفبركة".

وأعربت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، عن أملها تحقيق العدالة فيما يتعلق بقضية فيشينسكي، وقالت: "أعتقد ان قرار محكمة كييف عادل، وهذا يعطي الأمل لتحقيق العدالة في قضيته (فيشينسكي)". كما رحبت رئيسة تحرير شبكة "آر تي" ووكالة أنباء "روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان، بإطلاق سراح كيريل فيشينسكي وكتبت على صفحتها على "تويتر":"لقد أطلقوا سراح كيريل!!".

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن فيشينسكي اعتقل "لنشاطه المهني المباشر وتنفيذ مهنته الصحفية"، مشدداً على أن ذلك الاعتقال "لم يسبق له مثيل على الإطلاق وهو تعبير عن سياسة غير مقبولة تماماً من حكام أوكرانيا الحاليين".

وتم احتجاز فيشينسكي في كييف، في 15 أيار/ مايو 2018، بتهمة دعمه لجمهوريات دونباس والخيانة العظمى، التي تستوجب عقوبة حدها الأقصى، السجن لمدة 15 عاماً.