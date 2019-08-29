دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الثلاثاء، كوريا الشمالية إلى التفاوض الجاد مع الولايات المتحدة.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: "ندعو كوريا الشمالية إلى الانخراط في مفاوضات جدية مع الولايات المتحدة حسبما جرى الاتفاق بين الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب و(الزعيم الكوري الشمالي) كيم جونغ أون في 30 يونيو/حزيران". وأضافت: "نؤكد مجدداً إدانتنا لعمليات إطلاق المقذوفات الاستفزازية المتكررة التي تنتهك قرارات مجلس الأمن".

والسبت، أطلقت كوريا الشمالية مقذوفين مجهولي النوع من سواحلها الشرقية باتجاه بحر الشرق، وهو خامس إطلاق من نوعه في أغسطس/ آب وحده، والتاسع منذ مطلع العام الجاري.

وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب 10 قرارات اتخذها مجلس الأمن منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.