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رقم الخبر: 262250 تاريخ النشر: آب 28, 2019 الوقت: 16:40 الاقسام: دوليات  
تركيا تعمل على تصنيع مقاتلة الجيل الخامس "تي إف-إكس"
ودعم روسي محتمل..

تركيا تعمل على تصنيع مقاتلة الجيل الخامس "تي إف-إكس"

أعلن رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغايف، الأربعاء، ان موسكو قد تقدم المساعدة لأنقرة لتصنيع المقاتلة الخاصة بها من طراز "تي إف-إكس".

وقال شوغايف، للصحفيين خلال فعاليات معرض ماكس-2019: "لديهم مشروع "تي إف-إكس" (مقاتلة الجيل الخامس).. نحن على استعداد لمناقشة التعاون في الجانب الصناعي.. لقد أكد الرئيسان (بوتين وأردوغان) بالأمس أن التعاون الصناعي بين البلدين ممكن ومرغوب فيه، ومن حيث المبدأ صناعاتنا جاهزة".

وتتطلع تركيا لتصنيع مقاتلة الجيل الخامس بحلول سنة 2023، وبعدها بثلاثة أعوام ستجري أول طلعة تجريبية، مع توقعات بتشغيل المقاتلة عام 2031.

ويرى خبراء أن تصنيع تركيا مقاتلة من الجيل الخامس يحد من اعتمادها على الولايات المتحدة الأميركية، التي منعت تسليم طائرات إف-35 إلى الجانب التركي، بعد توقيع أنقرة عقداً مع موسكو لشراء أنظمة إس-400 الروسية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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