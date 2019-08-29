بدأت، اليوم الأربعاء، المحاكمة الرئيسية لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق في إطار الفضيحة المرتبطة باختلاس أموال من صندوق الاستثمار "1 ام دي بي" مع عرض الإدعاء إتهامات بنقل أموال ضخمة إلى حسابه الشخصي.

ويتهم نجيب عبدالرزاق والمقربون منه بسرقة مبالغ هائلة من الصندوق السيادي الماليزي الذي يفترض أن يستخدم لتنمية ماليزيا اقتصادياً لتمويل نفقات من قطع فنية إلى عقارات.

وهذه هي المحاكمة الثانية في ماليزيا في إطار إختلاس مليارات الدولارات من صندوق الثروة السيادية الماليزي "1 ام دي بي"، ما أدى إلى فتح تحقيقات قضائية وساهم في سقوط رئيس الوزراء الماليزي السابق المتهم بالفساد.

ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، قال المدعي الرئيسي غوبال سري رام، أمام المحكمة العليا في كوالالامبور لدى بدء المحاكمة: ان رئيس الوزراء المخلوع لعب "دوراً محورياً" في نهب الأموال و"هدفه الاثراء الذاتي".

والمسؤول الذي كان أيضاً وزيراً للمال، كان صاحب القرار الوحيد للصندوق و"مارس نفوذه على مجلس إدارته للقيام ببعض التعاملات غير الطبيعية بوتيرة متسارعة". وأضاف المدعي: ان رجل الأعمال الماليزي، لو ثاك جو، العقل المدبر لهذه القضية ورئيس الوزراء "تصرفا معاً في كل المراحل المهمة" للفضيحة. وتابع: ان نجيب عبدالرزاق "تصرف بطريقة تتيح له الإفلات من القضاء في هذه القضية".

وفي هذه المحاكمة، ستوجه إلى عبدالرزاق 21 تهمة بتبييض الأموال وأربع تهم باستغلال النفوذ، وهو متهم بالحصول بصورة غير مشروعة على 540 مليون دولار بين 2011 و2014.

ويتم التحقيق أيضاً في هذا الملف في الولايات المتحدة وأوروبا في حين أنها لطخت سمعة بنك غولدمان ساكس الأمريكي للاشتباه بأنه ساهم في عمليات اختلاس مفترضة.

وتقول وزارة العدل الأمريكية ان رئيس الوزراء الماليزي السابق والمقربين منه اختلسوا 5ر4 مليار دولار من الصندوق السيادي.