خرجت سلون ستيفنز، البطلة السابقة، من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد الخسارة المفاجئة أمام الروسية الصاعدة من التصفيات آنا كالينسكايا 6-3 و6-4 يوم الثلاثاء.

ونجت اللاعبة الأمريكية المصنفة 11، التي توجت باللقب في 2017، من فرصتين لحسم المباراة لكنها أخفقت في الفرصة الثالثة بعد ضربة خلفية قوية من اللاعبة الروسية.

وقالت ستيفنز ”كنت ألعب نقطة بشكل جيد ونقطة بشكل شيء ونقطة بشكل جيد. عدم الثبات في المستوى لم يساعدني على الإطلاق.

”لقد أدت هي عملا رائعا وكانت تقاتل باستمرار. لم تمنحني فرصة للعب.. لقد نفذت أسلوب لعبها بشكل رائع حقا“.

ولم تظهر كالينسكايا، التي خاضت أول مباراة في مسيرتها في البطولات الأربع الكبرى في الفترة المسائية وظهرت لأول مرة في استاد آرثر آش الرئيسي، أي علامات على التوتر في مقابلة ستيفنز التي بلغت دور الستة عشر في سينسناتي.

وكسرت اللاعبة الروسية البالغ عمرها 20 عاما، التي فازت بثلاث مباريات في التصفيات حتى تصل إلى القرعة الرئيسية، إرسال ستيفنز من أول فرصة متاحة لتتقدم 5-3 في المجموعة الأولى ولم تتأخر بعد ذلك.

وقالت كالينسكايا ”ينتابني شعور رائع بالفوز بأول مباراة على هذا الملعب. حاولت فقط التحلي بالتركيز وعدم التفكير فيها كثيرا والتفكير في مستواي فقط“.