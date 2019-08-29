قدم نيك كيريوس عرضا رائعا وسط لقطات متكررة مثيرة للجدل في الفوز 6-3 و7-6 و6-4 على الأمريكي ستيف جونسون ليتأهل إلى الدور الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الثلاثاء.

وكان من الواضح تركيز كيريوس المصنف 28 في المباراة إذ قدمت لمحات فنية وسدد ضربات متنوعة بين القوة والذكاء لكنه دخل في مشادة كلامية متكررة بعدما تشتت تركيزه بسبب مشجعة.

وكان اللاعب الأسترالي يملك ضربات الإرسال أثناء التعادل 4-4 في المجموعة الثانية قبل أن تحاول امرأة الوصول إلى مقعدها في نفس زاوية رؤية كيريوس الذي سأل بصوت مرتفع إذا كانت على ما يرام.

ونظر كيريوس بعد ذلك إلى الحكم الذي قال إنه لم يكن بوسعه منع تشتيته لأنه لم يلحظ ذلك في ظل تركيزه على اللاعبين.

لكن بدا أن كيريوس غير سعيد بهذا التفسير ودخل في مشادة كلامية ليتعرض لمخالفة بسبب طريقة الحديث مع الحكم.

وبعد أن حافظ كيريوس على شوط إرساله ليتقدم 5-4 ويجدد نقاشه المحتدم مع الحكم خلال تغيير مكانه في الملعب تدخل جونسون بغضب وسأل منافسه بطريقة عنيفة عن متى سيلعب التنس.

ولم يتأثر كيريوس، الذي اعتاد الدخول في مشادات داخل الملعب ويشتهر بسرعة انفعاله، بالواقعة وواصل مسيرته بنجاح في المباراة.