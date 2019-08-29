سيتم عرض خمسة أفلام إيرانية قصيرة على الجمهور في القسم الترفيهي والتسلية للدورة الرابعة عشرة من مهرجان سابورو الدولي للأفلام القصيرة في اليابان.

الأفلام الإيرانية التي تعرض خلال هذه التظاهرة الفنية: (SapporoInternational Short Film Festival & Market) تشمل على الفيلم الوثائقي القصير بعنوان «سيستان وبلوتشستان» للمخرج ميثم بابائي الذي يعرض في قسم الطبيعة والثقافة، والأنيميشن الإيراني القصير بعنوان «أنت نور» للمخرجة سهر همائي فر يعرض في قسم الأنيميشن والرسوم المتحركة، والفيلم الوثائقي القصير بعنوان «قارلاواج» للمخرج إحسان كمالي يعرض في قسم الأفلام الوثائقية كما يعرض الفيلمان الإيرانيان القصيران «الثور الأمريكي» للمخرجة فاطمة طوسي و«يهز البحر موجاً موجاً» للمخرج أمير غلامي في القسم الروائي للأفلام خارج سباق المهرجان.

ويعتبر مهرجان سابورو الياباني الرابع عشر للأفلام القصيرة، أحد أهم مهرجانات الأفلام القصيرة في اليابان حيث تعرض وتظهر الأفلام المشاركة على شاشة مختلف الصالات والأماكن بإقبال جماهيري واسع ما يعد من الميزات الفريدة من المهرجان الذي يقام من السادس عشر حتى العشرين من أكتوبر القادم في مدينة سابورو أكبر مدينة في جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان.