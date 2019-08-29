تأهل الفيلم الإيراني القصير «العد» (شمارش) من تأليف وإخراج راحيل بوستاني الى المشاركة في مهرجان «Girona» الدولي للأفلام في اسبانيا.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الأول من اكتوبر المقبل وستستمر حتى الخامس منه.

فيلم «العد» من إنتاج جمعية سينما الشباب الإيرانيين وتمثيل كيهان ملكي ورحمن فليوني.

وسبق ان عرض الفيلم في الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان فيرجينيا السينمائي الأمريكي والدورة التاسعة من مهرجاني The lift-off sessions السينمائي و«لينك »(link) السينمائي الدولي بالمملكة المتحدة.