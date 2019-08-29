يواجه منتخب ايران لكرة السلة نظيره البورتوريكي السبت المقبل، وذلك بمستهل مشواره بنهائيات كأس العالم الصين 2019.

تنافس ايران بالمجموعة الثالثة التي تضم بورتوريكو وتونس واسبانيا، والتي تستضيف منافساتها مدينةغوانجو الصينية.

واعلن الاتحاد الايراني قائمة اللاعبين الذي سيخوضون نهائيات كأس العالم وجاءت كالتالي:

سجاد مشايخي – حامد حسين زادة – بهنام يخجالي – محمد جمشيدي – رسول مظفري – صمد نيكخواه بهرامي – أرمان زنكنة – مارك رستم بور- محمد حسين زادة – ميثم ميرزائي – آرون كرامي بور- حامد حدادي.

يشار الى أن منتخب ايران يلاقي نظيره التونسي الاثنين ونظيره الاسباني الاربعاء المقبلين ضمن الجولتين الثانية والثالثة من منافسات المجموعة الثالثة.