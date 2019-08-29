  • الخميس ٢٧ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الخميس , أغسطس 29, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 262244 تاريخ النشر: آب 28, 2019 الوقت: 16:32 الاقسام: رياضة  
ایران تواجه بورتوریکو بمونديال كرة السلة 2019

ایران تواجه بورتوریکو بمونديال كرة السلة 2019

يواجه منتخب ايران لكرة السلة نظيره البورتوريكي السبت المقبل، وذلك بمستهل مشواره بنهائيات كأس العالم الصين 2019.

تنافس ايران بالمجموعة الثالثة التي تضم بورتوريكو وتونس واسبانيا، والتي تستضيف منافساتها مدينةغوانجو الصينية.

واعلن الاتحاد الايراني قائمة اللاعبين الذي سيخوضون نهائيات كأس العالم وجاءت كالتالي:

سجاد مشايخي – حامد حسين زادة – بهنام يخجالي – محمد جمشيدي – رسول مظفري – صمد نيكخواه بهرامي – أرمان زنكنة – مارك رستم بور- محمد حسين زادة – ميثم ميرزائي – آرون كرامي بور- حامد حدادي.

يشار الى أن منتخب ايران يلاقي نظيره التونسي الاثنين ونظيره الاسباني الاربعاء المقبلين ضمن الجولتين الثانية والثالثة من منافسات المجموعة الثالثة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالة فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 11/2639 sec