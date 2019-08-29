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رقم الخبر: 262242 تاريخ النشر: آب 28, 2019 الوقت: 16:25 الاقسام: ثقافة وفن  
"أفسانه سالاري" حكم في مهرجان Soundtrack الألماني

"أفسانه سالاري" حكم في مهرجان Soundtrack الألماني

عينت المخرجة السينمائية الإيرانية افسانه سالاري عضواً في لجنة تحكيم مهرجان Soundtrack في ألمانيا.

وذلك خلال الدورة السادسة عشرة للمهرجان وتحديدا في قسم See the sound  الخاص ضمن برامج المهرجان.

يذكر أن سالاري تخرجت من جامعة طهران وحصلت على منحة فرنسية للمشاركة في دورات وثائقية، ثم نالت قرصتها الحقيقة للعمل على دورات وثائقية أخرى لمدة سنتين في دول أوربية مختلفة بعد إكمال مرحلة الماجستير.

وكانت سالاري قد أخرجت عدة أفلام وثائقية حتى الآن مثل: الغرفة، موعد اللقاء، الأوشحة الملونة والخادمة السيدة.

هذا وتقام الدورة السادسة عشرة من مهرجان Soundtrack في الفترة بين 28 اغسطس حتى أوائل سبتمبر المقبل.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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