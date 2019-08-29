عينت المخرجة السينمائية الإيرانية افسانه سالاري عضواً في لجنة تحكيم مهرجان Soundtrack في ألمانيا.

وذلك خلال الدورة السادسة عشرة للمهرجان وتحديدا في قسم See the sound الخاص ضمن برامج المهرجان.

يذكر أن سالاري تخرجت من جامعة طهران وحصلت على منحة فرنسية للمشاركة في دورات وثائقية، ثم نالت قرصتها الحقيقة للعمل على دورات وثائقية أخرى لمدة سنتين في دول أوربية مختلفة بعد إكمال مرحلة الماجستير.

وكانت سالاري قد أخرجت عدة أفلام وثائقية حتى الآن مثل: الغرفة، موعد اللقاء، الأوشحة الملونة والخادمة السيدة.

هذا وتقام الدورة السادسة عشرة من مهرجان Soundtrack في الفترة بين 28 اغسطس حتى أوائل سبتمبر المقبل.