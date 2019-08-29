أعلن مساعد دائرة الصناعات الفنية التابعة لمركز إعادة إعمار العتبات المقدسة في ايران «محمد كريمي» عن تدشين المنارة الجنوبية للعتبة العلوية المقدسة في النجف الاشرف بعد انجاز عمليات الترميم فيها على يد المتخصصين والفنانين الايرانيين؛ وذلك خلال مراسم خاصة برعاية رئيس مركز إعادة إعمار العتبات المقدسة، ورئیس الوقف الشیعی العراقي وحضور حشد غفير من زوار المرقد الشريف للامام علي ابن ابي طالب (عليهما السلام).

واوضح كريمي في تصريح له يوم الاثنين، ان مشروع ترميم اللبنات الذهبية، ايوان الصحن الشريف يتم عبر ثلاث مراحل؛ مضيفا ان المرحلة الاولى ن هذا المشروع انجزت بعد ترميم الجناح الجنوبي ومنارتها، فيما يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية عبر ترميم القسم المركزي والرواق المدخلي وتاج السطح.

واضاف، انه وفقا لهذا المشروع سيتم اعادة ترميم اللبنات النحاسية المطلية بالذهب والتي يعود تاريخها الى عهد الملك «نادر شاه» الايراني، وذلك على يد المتخصصين والفنانين الايرانيين.

وبحسب مساعد رئيس دائرة الصناعات الفنية التابعة لمركز اعادة اعمار العتبات المقدسة في ايران، فقد تم من خلال هذا المشروع الذي استغرق عاما ونصف العام، ترميم اكثر من 4 الاف لبنة من المنارة الجنوبية للعتبة العلوية المقدسة وبمساحة 290 مترا مربعا.