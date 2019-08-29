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رقم الخبر: 262240 تاريخ النشر: آب 28, 2019 الوقت: 16:26 الاقسام: ثقافة وفن  
طباعة المصحف وفق الأسالیب الإیرانیة في مالیزیا

طباعة المصحف وفق الأسالیب الإیرانیة في مالیزیا

أعلن رئیس أکبر مؤسسة لطباعة ونشر المصحف الشريف في مالیزیا أنه تم طباعة أول مصحف داخل ماليزيا مستوحاة من التصاميم الإيرانية الأصيلة.

وقال «عبداللطیف میراسا» إن مالیزیا طبعت لأول مرة مصحف داخل الدولة وقامت بتذهیبه وتلوینه وفق الأسالیب التي یستخدما الإیرانیون.

وقال إننا بعد عمل طال لـ30 عاماً نجحنا في تأسیس أول مؤسسة غیر حکومیة تعمل في مجال طباعة المصحف الشریف حیث إنتهجنا العمارة الإیرانیة ـ الاسلامية في بناء مقرها.

وقال ان هذا المصحف یکون ممیزاً عن مصاحف إیران، والسعودیة، وتركيا، والمغرب لأنه يتمیز بصفات محلیة.

وقال میراسا إن مؤسسته تعد أکبر مؤسسة لطباعة القرآن الکریم علی مستوی شرق أسیا وإنها تقوم بطباعة المصحف الشریف بطلب من دول أخری وتطبع لبعض الدول العربیة أیضاً، كما أعلن رئيس أكبر مؤسسة لنشر القرآن في ماليزيا عن صيانة وتشغيل العديد من مجلدات القرآن النفيسة التي تبرعت بها جمهورية إيران الإسلامية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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