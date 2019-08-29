افتتح الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة معرض النفائس والمخطوطات والوثائق في جامع عمران بن شاهين، يرافقه نائب الأمين العام رضوان صاحب وأعضاء مجلس الإدارة فاتح الكرماني وطالب الليباوي ضمن فعاليات مهرجان الغدير السنوي الثامن والذي يشهد في يومه الثاني سلسلة فعاليات بالمناسبة .

وكشف المعرض عن عدد من مقتنيات العتبة العلوية النفيسة بعضها يرى النور لأول مرة أمام الزائرين منها مخطوطة للمصحف الشريف كُتبت عام 40 هجرية بخط أمير المؤمنين الإمام علي بن ابي طالب(عليه السلام).

وقال الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة في تصريح لـ(المركز الخبري) إن ما تم عرضه اليوم في معرض النفائس يعد جزءاً يسيراً مما تحتويه الخزانة العلوية، مثمناً الجهود التي بذلها منتسبو العتبة المقدسة من جميع الأقسام لإنجاح فعاليات مهرجان الغدير السنوي الثامن.

الى ذلك قال عضو مجلس الإدارة رئيس قسم الإعلام فائق عبد الحسين لـ(المركز الخبري) «تميّز معرض مخطوطات العتبة العلوية المقدسة بعرضه لبعض نفائس الخزانة العلوية والتي يرى بعضها النور لأول مرة أمام الزائر الكريم منها مصحف يعود تاريخه لأكثر من 1400 عام بخط أمير المؤمنين عليه السلام (ع)».

وأضاف الشمري ان من ضمن المشاريع التي تعتزم انجازها العتبة العلوية قريباً هو افتتاح (متحف العتبة العلوية المقدسة) والذي سيتم اكماله في صحن فاطمة (عليها السلام) وسيتم عرض النفائس والمخطوطات الخاصة بالعتبة العلوية، مشيرا الى إمكانية الاستفادة من هذا المعرض من خلال تسجيل ملاحظات الزائرين، فضلا عن التعاون مع ذوي الاختصاص في المؤسسات المعنية بالآثار والمخطوطات بما يسهم في تطوير وكسب كادر شُعبة وصيانه النفائس الذين يتمتعون بالخبرة والمهارة خصوصا وإنهم شاركوا في دورات متخصصة في هذا المجال.

من جانبه قال مسؤول شعبة النفائس فارس حسين كريم لـ(المركز الخبري) تم عرض مجموعة من السجّاد والبنادق وبعض الدروع الأثرية تتراوح أعمارها من 100 الى 250 سنة فضلا عن وجود قطع أثرية تعود الى ماقبل1000 سنة وعرض بعض القطع الاثرية النادرة.