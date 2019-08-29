الميديون سلالة آرية ايرانية ويقطنون في منطقة تشتمل على جنوب آذربيجان وأجزاء أخرى من زاغرس، وكانت مدينة هكمتانة عاصمة لهم.

المعلومات الأولية عن الميديين وردت في تقويم « شلمنصر الثالث» الآشوري والذي يعود الى عام 836 قبل الميلاد. كان الميديون يحكمون هضبة ايران وما وراءها منذ القرن الثامن قبل الميلاد وحتى قيام السلالة الإخمينية.

في عام 728 قبل الميلاد، جلس دياكو على عرش الحكم الملكي وبذلك أسس للسلالة الميدية في ايران، وكان دياكو اول ملك ايراني من الآريين.

في عام 614 قبل الميلاد، شن الميديون هجوماً على آشور دفاعاً عن بابل، وأطاحوا بالحكم الآشوري ومن ثم توجهوا نحو ليدية واحتلوها.

من الناحية الثقافية، تعد الفترة التاريخية التي حكم فيها الميديون، نتيجة تكامل ثقافي سجل نمواً ملحوظاً انتشرت رقعته في كل أرجاء الهضبة الايرانية منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد. كان نظام إدارة الأسرة في العهد الميدي على أساس سيادة الأب وتعدّد الزيجات. كان الميديون على معرفة بالذهب والبرونز والكهرباء، ويبنون بيوتهم في طابق واحد مع زوايا قائمة يتقدمها ايوان.

اختار الملك دياكو مدينة هكمتانة عاصمة له وحكم فيها 53 عاماً، وفي سنة 675 قبل الميلاد، خلف دياكو ابنه «فرورتيش» الذي أخضع أقواماً وقبائل كثيرة كانت تتواجد في ضواحي الري واصفهان وآذربيجان وكرمانشاه وكردستان وهمدان، أخضع كلها لحكمه. دام حكم فرورتيش 22 سنة وقتل اخيراً في الحرب ضد الآشوريين.

جاء بعده، «خشتريته» الذي أمسك بزمام حكم الميديين منذ سنة 653 قبل الميلاد، واتحد مع كل من المانايين والسكايين ضد الآشوريين، ووافته المنية عام 625 قبل الميلاد.

خلف خشتريتة ابنه «هو خشتره» الذي جلس على العرش الملكي في عام 625 قبل الميلاد، ومنح الجيش الميدي قوة عظيمة واتحد مع ملك بابل. زوج هو خشتره بنته امتيس نجل الملك البابلي «نبوبلسر»، إلا أن امتيس وبعد مغادرتها سفوح جبل ألوند التي كانت مسقط رأسها وذهابها الى سهول بين النهرين المتحفضة، أصيبت بالكآبة؛ مما جعل الملك البابلي يأمر ببناء جنائن بابل المعلقة التي كانت عبارة عن جبل اصطناعي يضاهي لامتيس جبل ألوند.

بعد حرب دامت سنتين، نجح هو خشتره ونبوبلسر أخيراً في احتلال مدينتي آشور ونينوى، واطيح بالحكم الآشوري.

في عام 585 قبل الميلاد، توفي هو خشتره وخلفه ابنه «ايشتوويغو» الذي انهزم جيشه في مواجهة كوروش، وبذلك تحولت الحكومة الميدية الى الحكومة الإخمينية.

تزوج ايشتوويغو من آرينيس أخت قارون الملك الليدي. وكان كوروش الإخميني حفيد ايشتوويغو.