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رقم الخبر: 262236 تاريخ النشر: آب 28, 2019 الوقت: 16:19 الاقسام: منوعات  
لا أحد يعلم كم بقيت بجانب جثة أمها.. النجدة تنقذ رضيعة في فرنسا

لا أحد يعلم كم بقيت بجانب جثة أمها.. النجدة تنقذ رضيعة في فرنسا

عثرت شرطة النجدة في منطقة سينت بولاية شارانت ماريتيم الفرنسية الجمعة الماضي على رضيعة عمرها عام واحد على قيد الحياة بجانب جثة والدتها بعد أن استمع عدد من المارة لبكائها خلال مرورهم في الشارع المحاذي لمنزل والدتها.

وقال موقع «20 مينوت» الذي أورد الخبر، إنه لا أحد يعرف كم قضت الرضيعة بجانب أمها الميتة، وإن رجال شرطة النجدة نقلوها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومعاينة حالتها الصحية.

وأضاف الموقع أنه تم حجز أب الرضيعة بصفة احتياطية للتحقيق معه وتحديد علاقته بالحادث بوصفه المسؤول عن العائلة التي تضم زوجته المتوفية ورضيعته، بينما نقلت جثة الزوجة للتشريح وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

وتعاني الأم المتوفية البالغة من العمر 32 عاما من مشاكل صحية خطيرة، غير أن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاتها لا تزال غير معروفة ومرتبطة بنتيجة تشريح جثتها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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