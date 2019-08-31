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رقم الخبر: 262234 تاريخ النشر: آب 28, 2019 الوقت: 16:17 الاقسام: ثقافة وفن  
توقيع إتفاقية التوأمة بين مدينتي أاردكان وايمولاي الايطالية

توقيع إتفاقية التوأمة بين مدينتي أاردكان وايمولاي الايطالية

قال عضو مجلس بلدية مدينة اردكان انه تم التوقيع على اتفاقية عقد التوامة بين مدينتي اردكان وايمولاي الايطالية في اجتماع المجلس المذكور.

وقال «محمد علي مروتي» اليوم الاربعاء : انه تم اعداد الاتفاقية في المجالات الثقافية والرياضية والفنية وبناء المدن وارسلت الى وزارة الخارجية.

واكد انه تقرر ان يزور الجانب الايطالي مدينة اردكان للتعرف على ثقافة هذه المنطقة.

وتقع مدينة اردكان على بعد 60 كيلومترا من شمال يزد (وسط ايران).

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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