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رقم الخبر: 262231 تاريخ النشر: آب 28, 2019 الوقت: 16:17 الاقسام: منوعات  
قتل 4 سيدات.. تفاصيل جديدة عن «سفاح النساء» في مصر

قتل 4 سيدات.. تفاصيل جديدة عن «سفاح النساء» في مصر

كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مصر، مفاجأة جديدة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«سفاح النساء» بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، بعد الكشف عن ضحية جديدة، ليصل إجمالي الضحايا إلى 5 سيدات.

واعترف المتهم «أبو سريع. ع» مسجل سرقة مواشٍ، بتفاصيل جريمة جديدة، حيث تحدث عن قيامه باستدراج طفلة صغيرة إلى منطقة بعيدة عن سكان القرية، وقام بالاعتداء عليها ثم قتلها، قبل أن يسرق قرطها الذهبي.

وأضاف المتهم «65 عاماً»، أن هذه الجريمة هي الخامسة بعد اعترافه بقتل 4 سيدات عقب استدراجه لهن وسرقتهن ثم قتلهن.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهم بعد تعدد بلاغات بالعثور على جثث 4 سيدات في مناطق قريبة من بعضها بدائرة المحافظة، ليتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الوقائع.

وبإجراء التحريات السرية تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه؛ ليعترف أمام جهات التحقيق بقتل 4 سيدات، ثم اعترف بقتل الطفلة التي تعد الضحية الخامسة له وإرشاده عن مكان دفن الجثة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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