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رقم الخبر: 262229 تاريخ النشر: آب 28, 2019 الوقت: 16:16 الاقسام: منوعات  
العثور على جثة إمرأة سعودية وابنتها في شواطئ إندونيسيا

العثور على جثة إمرأة سعودية وابنتها في شواطئ إندونيسيا

عثرت فِرق الإنقاذ في إندونيسيا على جثتَيْ سائحتَيْن سعوديتَيْن (45 و26 عاماً)، غرقتا في شواطئ كيتاباك في قرية سيلونج بيلاناك في لومبوك.

ونقلت صحيفة «دا جاكرتا بوست» عن المتحدث الرسمي للبحث والإنقاذ أن الضحيتَيْن أُمٌّ وابنتها من مدينة جدة، كانتا تقيمان في فيلا خاصة في منطقة سينجيجي.

وأضاف بأنهما وصلتا إلى قرية سيلونج بيلاناك على متن حافلة مع عدد آخر من السياح يوم الأحد الماضي، وأثناء دخولهما البحر من أجل السباحة عند الساعة الثانية ظهراً جرفت المياه الأم؛ فحاولت ابنتها إنقاذها، لكنها لم تستطع مقاومة الأمواج القوية وفق صحيفة سبق. وأشار المتحدث إلى أنه تم العثور على الجثتين، وتم نقلهما إلى مستشفى الشرطة في بيانيكارا في ماتارام.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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